Al Khelaifi investigato: il presidente del PSG accusato di rapimento e tortura

Arrivano pessime notizie per il numero 1 del PSG. Al Khelaifi è investigato per rapimento e tortura. Secondo diversi giornali francesi, tra cui l’Equipe, il presidente del club parigino non è in una buona posizione.

Tre tribunali investigativi di Parigi sono stati nominati per esaminare le accuse contro Nasser Al Khelaifi di rapimento e tortura da parte del lobbista franco-algerino Tayeb Benabderrahmane, che ha denunciato diversi mesi fa di aver subito torture in Qatar durante l’anno 2020, detenendo documenti che potrebbero seriamente compromettere il numero 1 del club parigino.

La denuncia

Come riportato da diversi media francesi, tra cui L’Équipe, l’imprenditore ha presentato una denuncia di parte civile, per la quale la legge francese gli ha consentito di avviare un’indagine giudiziaria sui reati di tortura e rapimento che denuncia.

Il contenuto delle informazioni a disposizione di Tayeb Benabderrahmane potrebbe essere un movente di Al-Khelaïfi che lo ha compromesso in merito all’assegnazione dei Mondiali al Qatar o addirittura all’assegnazione dei diritti televisivi per il Medio Oriente dei Mondiali 2026 e 2030 a BeIN Half. Il qatariota, infatti, è già stato indagato, e poi assolto, per la sua relazione con Jerôme Vackle, ex FIFA. Entrambi erano sospettati di aver negoziato i diritti alle spalle della FIFA.