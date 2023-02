Red Bull toglie i veli alla nuova monoposto: svelata la RB19

SportFair

Manca poco più di un mese alla nuova stagione di Formula 1 e gli appassionati di motori fremono dalla voglia di vedere i piloti nuovamente in pista.

Intanto a regalare emozioni sono i team, che piano piano, uno alla volta, svelano le nuove livree per il Mondiale 2023. Dopo il team Haas, che ha aperto le danze, è arrivato il turno dei campioni del mondo della Red Bull.

Il team Oracle Red Bull Racing ha scelto New York come sede per la presentazione della RB19, confermando l’interesse per gli Stati Uniti della Formula 1.

Dopo quasi un’ora da via dell’evento a New York, durante il quale hanno avuto spazio anche alcuni atleti Red Bull di altre discipline, e hanno raccontato le loro sensazioni in vista del nuovo anno gli uomini Red Bull, Honer, Ricciardo, Perez ed il campione del mondo Max Verstappen, è stata finalmente presentata la nuova monoposto.

La RB19 non mostra nessun particolare stravolgimento. Sulla livrea compare ancora il marchio Honda, ad indicare dunque la continuazione della collaborazione e i colori restano quelli tradizionali.