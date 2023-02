Formula 1 – MCL60, Norris e Piastri svelano la nuova McLaren

Il McLaren Formula 1 Team ha svelato oggi la nuova formazione di piloti del team davanti ai fan e ai media di tutto il mondo presso l’OKX Thought Leadership Center presso la sede della McLaren a Woking, in vista del Campionato del mondo di Formula 1 FIA 2023.

Con un nuovo capitolo saldamente avviato dopo il passaggio di Andrea Stella da Direttore Esecutivo a Team Principal di F1, il team inizierà le celebrazioni del 60° anniversario accogliendo il pilota esordiente e campione FIA ​​Formula 2 del 2021 Oscar Piastri per pilotare la MCL60 insieme al talentuoso britannico Lando Norris.

Lando, 23 anni del Somerset, in Inghilterra, entra nella sua quinta stagione in Formula 1 con la McLaren dopo aver collezionato il sesto podio in carriera in F1 al Gran Premio dell’Emilia Romagna 2022. Oscar, 21 anni di Melbourne, in Australia, si unisce al team dopo aver vinto due campionati FIA Formula 3 e FIA ​​Formula 2 rispettivamente nel 2020 e nel 2021.

Per celebrare l’anno fondamentale della McLaren, il concorrente del team 2023 sarà chiamato MCL60, in una pausa dalla precedente convenzione di denominazione. Il pilota automobilistico neozelandese Bruce McLaren ha fondato la McLaren Racing nel 1963 e da allora il team ha vinto 20 campionati del mondo di Formula 1, 183 Gran Premi di Formula 1, tre volte la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans al suo primo tentativo.

La MCL60 presenta una sorprendente livrea arancione papaya e blu, i colori portati per la prima volta dalla squadra negli anni ’60, che da allora sono diventati i preferiti della squadra dalla loro reintroduzione nel 2018.

Progettato sotto la guida del direttore tecnico James Key e prodotto dal team di Woking, guidato dal direttore delle operazioni Piers Thynne, l’MCL60 sarà alimentato dalla Mercedes-AMG F1 M14 E Performance integrata nel telaio e nel cambio McLaren con il supporto di Mercedes HPP a Brixworth, Regno Unito.

Lando e Oscar faranno il debutto ufficiale in pista della MCL60 nei test pre-stagionali al Bahrain International Circuit il 23 febbraio in vista della gara di apertura della stagione al Gran Premio del Bahrain 2023 il 5 marzo.

Le parole di Zak Brown, CEO McLaren Racing



“Siamo lieti di lanciare il nostro team di Formula 1 2023 con Lando e Oscar al volante mentre celebriamo i 60 anni di McLaren Racing. La formazione di piloti di quest’anno è estremamente entusiasmante poiché Lando, un pilota intelligente e fiducioso con un ritmo eccellente, è affiancato da uno dei più grandi talenti emergenti nel motorsport con Oscar.

“Il 2022 è stata una stagione impegnativa nel nostro continuo sforzo per spingerci verso la parte anteriore della griglia. Abbiamo imparato molto durante la bassa stagione mentre l’intero team lavora duramente per prepararsi per un altro anno. Sotto la guida di Andrea Stella, che è passato alla posizione di Team Principal nel dicembre 2022, abbiamo un team eccellente per guidare la stagione 2023 e non vediamo l’ora di vedere la nostra coppia di giovani piloti continuare a far crescere la loro partnership per tutta la prossima stagione.

“Essere uno dei team più longevi sulla griglia di Formula 1 e celebrare il nostro 60° anniversario come squadra corse è un risultato eccellente. Abbiamo una ricca storia che risale a quando Bruce McLaren formò per la prima volta la McLaren Racing nel 1963, quindi è appropriato onorare gli ultimi sei decenni attraverso il nome del nostro concorrente del 2023, MCL60. Questo è l’inizio di diverse commemorazioni dell’anniversario che saranno esposte durante tutto l’anno.

“Siamo entusiasti di celebrare questo viaggio significativo con il nostro fantastico gruppo di partner impegnati e preziosi. Il loro supporto è parte integrante del viaggio verso il raggiungimento delle nostre ambizioni. Lo stesso si può dire per i nostri fantastici fan. Puntiamo sempre a ottenere il miglior risultato possibile in ogni weekend di Gran Premio e ringraziamo quei sostenitori che continuano a sventolare la bandiera della papaya.

“Ora non vediamo l’ora di tornare in pista in Bahrain. Sarà fantastico vedere la MCL60 in azione prima della stagione 2023. Andiamo a correre!”,

Le parole di Andrea Stella, Team Principal McLaren Formula 1

“È un onore guidare la McLaren Racing nella stagione del 60° anniversario del team. Abbiamo un gruppo di persone impegnate e di talento alla McLaren e non vediamo l’ora di portare la MCL60 in gara, dopo il duro lavoro e gli sforzi degli ultimi mesi, in tutte le aree del team.

“Durante il nostro tempo lontano dalle corse, ci è piaciuto accogliere Oscar al McLaren Technology Center e abbiamo lavorato insieme per costruire solide relazioni e per essere completamente preparati per l’inizio della sua carriera in Formula 1. Si è rapidamente integrato nel team e guadagnato molto rispetto, grazie alla sua umiltà, intelletto brillante e dedizione. È stato anche bello riprendere il lavoro con Lando, che ora sta mostrando le qualità di un leader mentre sostiene il cammino della squadra. Lando e Oscar formano una formazione di piloti così forte e di talento e non vediamo l’ora che arrivi la stagione 2023 con loro al volante della MCL60.

“Insieme ai nostri colleghi di Mercedes HPP, possiamo essere molto orgogliosi della nostra forte collaborazione nella realizzazione della MCL60 e degli sforzi congiunti per cercare di risalire la griglia.

“Siamo consapevoli di avere del lavoro da fare mentre entriamo nella stagione 2023, ma tutti nel team sono totalmente concentrati e impegnati a rendere speciale il nostro 60° anniversario“.

Le parole di Lando Norris, pilota McLaren Formula 1

“La bassa stagione è stata buona, ma non vedo l’ora di tornare in pista e al volante della MCL60 per la prima volta. La nuova macchina ha un bell’aspetto e tutte le persone coinvolte nella costruzione hanno svolto un ruolo importante.

“Questo è il mio quinto anno in Formula 1 e spero di portare uno slancio positivo nella nuova stagione dopo un anno di corse sotto la nuova era dei regolamenti. È stata una bella sfida adattarmi a loro e sento di essere in una posizione positiva per continuare a migliorare come pilota. Finora mi è piaciuto il mio viaggio con il team ed essere coinvolto nel 60° anniversario della McLaren è un privilegio. Continuerò a lavorare sodo al fianco di Oscar durante questo anno significativo mentre cerchiamo di massimizzare le opportunità di segnare punti“.

Le parole di Oscar Piastri, pilota McLaren Formula 1

“Sono felice di iniziare con la McLaren e di fare il mio debutto in F1 in questa stagione. La bassa stagione è stata fantastica per me e ho lavorato duramente per prepararmi per il prossimo anno. Il tempo che ho trascorso in fabbrica e nella simulazione è stato piacevole e produttivo, e tutti nel team sono stati accoglienti. Mi sono ambientato bene e ora sono completamente concentrato a scendere in pista in Bahrain.

“La MCL60 è davvero impressionante e sarà un anno memorabile, non solo per me nella mia stagione da rookie, ma anche come squadra che celebra i 60 anni di McLaren Racing. La sfida che ci attende è entusiasmante e non vedo l’ora di guidare con Lando mentre lavoriamo sodo per raccogliere punti durante la stagione”.