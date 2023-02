Williams Racing si mostra al mondo intero: svelata la FW45

SportFair

Williams Racing è orgogliosa di svelare la livrea che adornerà la FW45, la nuova sfidante del team per la stagione 2023 del FIA Formula One World Championship. La squadra presenta anche i principali partner, con Gulf Oil, Stephens, Michelob ULTRA e PureStream che si uniscono al team dalla stagione 2023.

Il design della livrea 2023 è un’evoluzione della FW44, mantenendo gli spunti visivi del marchio che presenta una forma a diamante a contrasto e lampi di rosso e blu, incarnando la nuova entusiasmante era della Williams Racing. Il design di quest’anno presenta un cambiamento di finitura del colore in opaco, fornendo una visuale più forte in pista.

La FW45, che verrà lanciata il 13 febbraio, è un’evoluzione della FW44. I bordi del pavimento sono stati rialzati per soddisfare i regolamenti tecnici FIA aggiornati del 2023 e il team ha colto l’opportunità per evolvere pesantemente il concetto di sidepod, che è stato reso possibile ottimizzando il layout di raffreddamento della power unit.

Ci sono anche modifiche allo schema delle sospensioni anteriori e alle principali superfici aerodinamiche esterne. Di conseguenza, la FW45 è più efficiente dal punto di vista aerodinamico rispetto alla FW44, con una maggiore deportanza complessiva e migliori caratteristiche di maneggevolezza. Gli pneumatici Pirelli 2023 sono un’evoluzione della versione 2022 e l’FW45 è ottimizzato per le caratteristiche migliorate dei nuovi pneumatici.

“Sono davvero entusiasta di ricominciare per un altro anno con la squadra“, ha spiegato Alex Albon prima di iniziare il suo secondo anno con la squadra. “La macchina ha un bell’aspetto e scenderà in pista a Silverstone. Il team ha lavorato molto duramente l’anno scorso e durante l’inverno per affrontare alcune aree chiave della nostra macchina, impegnandosi al massimo per cercare di massimizzare ciò che otteniamo dalla macchina per il 2023, quindi non vedo l’ora di vedere cosa farà la FW45 può fare. Quest’anno accogliamo anche nuovi partner nel team, quindi è fantastico averli a bordo“.

Logan Sargeant è pronto per la sua stagione da rookie in F1 e non vede l’ora che arrivi il 2023. “Sono davvero entusiasta che la stagione inizi dopo quello che, per me, sembra un lungo inverno“, ha condiviso il 22enne. “Sono super motivato e abbiamo lavorato sodo. La macchina ha un aspetto fantastico e mostra l’enorme impegno che il team ha messo in bassa stagione, quindi non vedo l’ora di iniziare a Silverstone prima in partenza per il Bahrain“.

La partnership di Gulf Oil International con Williams Racing è una firma significativa mentre il team continua il suo viaggio di trasformazione e dimostra la nuova era di forza commerciale del team sin dalla sua acquisizione da parte di Dorilton Capital. Un’ulteriore importante partnership è confermata da questa stagione con Stephens come Official Investment Banking Partner, una società di servizi finanziari indipendente fondata negli Stati Uniti nel 1933, con uffici chiave negli Stati Uniti, Londra e Francoforte. Williams Racing e Stephens collaboreranno in un’alleanza di marketing strategica mentre Stephens aumenta la sua presenza in Europa.

Michelob ULTRA, il marchio di birra in più rapida crescita negli Stati Uniti, si unisce al team in una partnership pluriennale che unisce due marchi iconici con una lunga storia di eccellenza e riconoscimento.

Come parte del portafoglio Anheuser-Busch, Michelob ULTRA riunisce per la prima volta dal 2006 il principale produttore di birra con Williams Racing e Formula 1.

Grazie a questa partnership, Michelob ULTRA e Williams Racing offriranno ai fan esperienze premium da vivere durante il Gran Premio in tutto il Nord America, ricordando ai fan “ne vale la pena solo se ti diverti”.

Williams Racing e PureStream hanno stretto una partnership per guidare uno scambio di best practice tra i principali team di trading elettronico e il team di F1. Sia il commercio elettronico che il motorsport si affidano a molti team organizzati in modo funzionale che lavorano insieme con nuove tecnologie, bilanciando misurazioni di precisione e strategie soggettive per vincere in condizioni iper-competitive e in frazioni di secondo.