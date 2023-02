Pista Lunga, Ghiotto squalificato ad un passo dal risultato storico: perde la Coppa di Specialità

SportFair

La seconda giornata della tappa conclusiva del massimo circuito di Speed Skating ha consegnato all’Italia un’atroce beffa. Sul ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) era prossimo alla conquista della Coppa del Mondo della specialità lunghe distanze (5.000 e 10.000 metri).

In virtù dell’assenza di Patrick Roest, all’azzurro sarebbe stato sufficiente classificarsi 14° sugli odierni 5.000 per fregiarsi del trofeo. La missione era stata compiuta agevolmente. Anzi, il ventinovenne vicentino si era inizialmente attestato in seconda posizione.

Pochi minuti dopo è però arrivata la proverbiale doccia gelata. Ghiotto è stato squalificato per non aver concesso la precedenza al norvegese Sander Eitrem nel penultimo incrocio di linee. Nonostante lo scandinavo abbia conquistato il successo di giornata, la giuria si è dimostrata inflessibile, togliendo di classifica Ghiotto. Il ricorso, prontamente presentato dallo staff tecnico italiano, non ha avuto esito.

In questo modo il vicentino non ha ottenuto alcun punto, perdendo al contempo la Coppa di specialità in favore dell’olandese Beau Snellink, che ha scavalcato il connazionale Roest e Ghiotto stesso.

Sfuma nel peggiore dei modi un risultato che avrebbe avuto valenza storica. Mai, dalla nascita del massimo circuito (1985-86), in campo maschile un azzurro si era fregiato del successo in una classifica di specialità.

L’accaduto non deve però far passare sottotraccia l’ottima prestazione di Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), che ha concluso 5° con il tempo di 6’27”76. Per quanto riguarda i 500 metri, David Bosa (Fiamme Oro) si è classificato 11° nella Division A (35”09).

La tappa-bis di Tomaszów Mazowiecki giungerà al proprio compimento nella giornata di domenica.