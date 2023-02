Pietrangeli non risparmia Berrettini: “pensa più alla pubblicità che al tennis”

Berrettini è uno dei tennisti più amati e apprezzati del momento in Italia, e non solo. Il tennista azzurro, che ha regalato intense emozioni in passato, sta ritrovando adesso la sua forma dopo un Australian Open amaro e deludente.

Negli ultimi tempi si parla di lui più per questioni di gossip che di sport, e c’è chi non lo risparmia.

Il commento di Pietrangeli

Nicola Pietrangeli, che ieri ha ricevuto il Premio sportivo alla Carriera, ha parlato proprio di Berrettini amargine dell’evento. “Mi sembra che Matteo si stia dedicando più alla pubblicità che al tennis… Non vorrei che facesse la fine di Volandri, che dopo aver battuto Federer a Roma non vinse più una partita. Berrettini è un bravo ragazzo, ma è un po’ come era Panatta: fantastico dalla vita in su, ma le gambe…“, ha dichiarato l’ex campione 89enne.

“È cambiato il mondo ed è cambiato anche il tennis. È un altro gioco, che a me pare più brutto. Un tempo, se eri un talento stava a te diventare un atleta, oggi se non sei un atleta non entri neanche in campo“, ha aggiunto.

“Nel panorama italiano è il miglior tennista italiano al momento; lui canta in un modo, io “cantavo” in un altro. Rispetto a me lui ha un vantaggio: è tedesco. Se vincerà uno Slam? Se lo sapessi andrei a scommettere! Comunque quello che gioca il tennis più bello è Musetti“, ha concluso Pietrangeli.