Pellegrino-De Fabiani: è argento nella team sprint di Planica

Maestosi Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella team Sprint a tecnica libera dei Mondiali di Planica. I due azzurri sono medaglia d’argento grazie ad una gara superba e sempre condotta in controllo, fino all’assalto finale. Per quasi tutti i sei giri della gara, l’Italia si è mantenuta al terzo posto, alle spalle di Norvegia e Francia, con Francesco De Fabiani molto veloce e Federico Pellegrino a trattenere l’energie per il finale.

Succede tutto all’ultimo giro, quando Pellegrino supera e distanzia Richard Jouve per andare ad attaccare Johannes Klaebo. L’azzurro affianca il supercampione norvegese, che accelera e si allontana di qualche metro. Pellegrino continua ad incalzarlo, ma non riesce a superarlo e va a tagliare il traguardo con 2″48 di ritardo per un argento che apre il medagliere azzurro. La Francia si deve accontentare del bronzo, mentre per la Norvegia si tratta dell’ennesimo oro.

La vittoria nella gara femminile va alla Svezia, che chiude con il tempo di 19’40″73, ben 2″42 meglio della Norvegia e 5″33 prima degli Usa. Italia decima, con Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno a 1’15″93 dalle vincitrici.