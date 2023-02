Il pallone NBA del futuro è senza aria: Wilson presenta l’Airless Prototype

SportFair

Il campionato di NBA appassiona il mondo intero, tra giocate mozzafiato, spettacolo, colpi di scena, colpi di mercato e infortuni. L’NBA, come tutto lo sport in generale, si fa sempre più tecnologica, con accessori e abbigliamento unici.

Adesso, anche i palloni si fanno sempre più tecnologici: Wilson ha infatti trovato un modo per stampare un pallone da basket senz’aria.

Il pallone NBA del futuro

Wilson, azienda nota per la sua esperienza nella produzione di attrezzature sportive, ha escogitato un modo per stampare un pallone da basket senza aria.

L’azienda aveva una sfida: ridurre il peso della palla senza sacrificare ciò che conta di più, ovvero il rimbalzo . Ed è quello che hanno ottenuto con quello che hanno chiamato Airless Prototype. Usando le stampanti EOS, producono la palla da resina in polvere che viene fusa secondo un modello guidato da un laser. Successivamente, questa polvere viene sigillata e tinta in uno dei due colori in cui hanno lavorato, che sono il bianco e il nero.

Il risultato è una palla che può rimbalzare senza dover avere una camera d’aria all’interno.