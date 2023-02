Osimhen corre in tribuna prima di Spezia-Napoli: l’abbraccio alla tifosa

SportFair

La sfida tra Spezia e Napoli, valida per l’anticipo della domenica della 21ª giornata di Serie A, non ha ancora subito nessuno scossone in campo. Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, però, non sono mancate le emozioni.

Nel pre-partita, infatti, Osimhen è stato protagonista di un bellissimo gesto, diventato presto virale.

Il gesto di Osimhen

Durante il riscaldamento una tifosa è stata colpita involontariamente da una pallonata. Osimhen, per farsi perdonare, è corso subito sugli spalti per abbracciarla, chiederle scusa e accertarsi che non si fosse fatta male.