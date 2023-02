Onana spiega la lite con Dzeko: cos’è successo in Inter-Porto

SportFair

E’ andata in scena ieri sera la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Porto. I nerazzurri hanno trionfato grazie ad una rete di Lukaku all’86’, ma non sono mancati episodi spiacevoli.

Nella serata di ieri non si è parlato d’altro, infatti, che della lite in campo tra Onana e Dzeko. A fine partita il portiere nerazzurro ha spiegato quanto accaduto.

Le parole di Onana

“Sono cose legate alla tensione della partita, ci sono visioni diverse, però tutto serve per miglirirae il gruppo e la qualità della squadra, sono giocatori con grande esperienza e ognuno di noi ha il diritto di dire quello che pensa. Bisogna lascaire tutto alle spalle, io sono il portiere e devo fare il mio lavoro, abbiamo giocato molto bene e se arrabbiandosi così si vincono tutte le partite meglio così“, ha dichiarato ai microfoni Sky il portiere dell’Inter.

Anche Simone Inzaghi ha commentato la rabbia di Dzeko, per nulla contento di lasciare il campo: “aspettavo questa domanda, anche io mi arrabbiavo quando uscivo dal campo in queste partite, ma a me è bastato vederlo come è scattato in piedi al gol di lukaku, sono cose che succedono in campo per l’adrenalina e per queste serate e non dimentichiamoci che in questi 18 mesi per l’Inter non ha fatto tanto ma tantissimo“, ha affermato il tecnico nerazzurro.