Paura per Danchenko, infarto in allenamento: il 28enne in terapia intensiva

Davvero sconvolgente quanto avvenuto in Turchia, durante la preparazione con la sua squadra, al calciatore ucraino Oleg Danchenko. Il terzino destro ucraino, in prestito dall’AEK a Zorya, è crollato a terra durante un allenamento per un arresto cardiaco.

Lo staff medico è immediatamente corso a soccorrere il calciatore e fortunatamente, lo staff di una squadra austriaca aveva con sè un defibrillatore, servito per rianimare Dancheko, che ha giocato in Champions League con lo Shakhtar, che era clinicamente morto e non aveva polso da diverso tempo.

Danchenko ha subito un’interruzione, ed è stato immediatamente trasportato in ospedale in ambulanza, dove è adesso ricoverato in terapia intensiva. Tutti aspettano maggiori informazioni dai medici sulle sue condizioni di salute, sperando in buone notizie per il terzino ucraino.

“Auguriamo a Oleh Danchenko una pronta guarigione 🙏“, ha detto il team dello Shakhtar in un post. “

L’orribile paura per la salute di Danchenko arriva appena un anno dopo che sua moglie Viktoria è morta in un incidente d’auto all’età di 27 anni. Oleh era in macchina con lei quando la loro Kia Cerato si è scontrata con un camion e un guardrail autostradale. Viktoria è tragicamente morta sul posto.