Odermatt padrone della discesa di Courchevel, Paris: “così non basta”

Marco Odermatt ha regalato alla Svizzera il secondo titolo mondiale di questa rassegna di Courchevel Méribel, aggiudicandosi la medaglia d’oro nella discesa maschile, con il tempo di 1’47”05. Per il fenomeno elvetico si è trattata della prima medaglia iridata in carriera, ma anche il primo trionfo in discesa a livello assoluto, lui che in Coppa del Mondo aveva sempre girato attorno al gradino più alto del podio, confermando una tendenza in questi Mondiali, già vista con Bassino, Crawford e Flury.

Il fenomeno nidvaldese, sulla tecnicissima pista Eclypse è stato straordinario, sia nei tratti più tecnici che in quelli di scorrimento, annichilendo il rivale Aleksander Aamodt Kilde, attardato di 48 centesimi al traguardo, nonostante una buona discesa, inficiata leggermente da qualche decimo lasciato prima del piano. Il norvegese ha comunque potuto fregiarsi del secondo argento mondiale, lasciandosi alle spalle la sorpresa di giornata Cameron Alexander. Il canadese – la cui ultima vittoria in discesa sul massimo circuito risaliva a Kvitfjell, nel marzo 2022 -, ha conquistato il bronzo con un distacco di 0”89 da Odermartt.

Quinto James Crawford, compagno di squadra e neo iridato in superg, a 1”01, preceduto dall’austriaco Marco Schwarz, quarto a 4 centesimi da Alexander. Sesto il francese Maxence Muzaton, a 1”08, per solamente un centesimo davanti a Florian Schieder. Il ventisettenne carabiniere di Castelorotto, che proprio nella discesa iridata di Cortina 2021 si ruppe il crociato, si è classificato in settima posizione a 1”09. Schieder, sceso con il numero uno, è stato ottimo lungo tutta la pista transalpina, con una sola piccola sbavatura su una delle ultime diagonali in ombra, che gli è costata forse quei decimi di distacco dal podio.

Dominik Paris, a dieci anni dall’argento di Schladming, non è andato lontano dalla sua terza medaglia in un Mondiale, ma ha pagato qualcosina in entrata prima del piano, per poi contenere abbastanza bene con un finale di livello, a 4 centesimi da Schieder, per l’ottava piazza ex-aequo con lo sloveno Miha Hrobat. Matteo Marsaglia ha chiuso in 15esima posizione, seguito da Mattia Casse 20esimo.

Le dichiarazioni

Le parole degli azzurri al termine della discesa maschile ai Mondiali di Courchevel, in Francia. Florian Schieder: “è stato bellissimo scendere come primo, ed essere dietro a dei mostri della discesa non è nemmeno così male. Peccato per l’errore in fondo, ho dato il massimo sono comunque contento. Una prestazione che fa morale, sono sempre in crescita, andiamo avanti con le gare di Coppa del mondo e tireremo poi le somme a fine stagione”.

Mattia Casse: “ho fatto del mio meglio per riuscire a essere veloce: in superg ci sono riuscito di più mentre in discesa non son riuscito a far velocità. Adesso un po’ di riposo, mi ci voleva dopo questi mesi e poi ci saranno le gare americane, in cui andrò a tutta”.

Dominik Paris: “ho dato tutto, ma non basta: dovevo essere più veloce. Prima del piano, nell’intermedio, non son riuscito a portare tanta velocità: non basta. A Odermatt dobbiamo solo fare i complimenti: sapevamo da tutto l’inverno che andava forte, su una pista tecnica anche di più”.

Max Carca, dt nazionali maschili sci alpino: “Florian e Paris erano competitivi, a due decimi dal podio ma hanno fatto alcuni errorini. Paris ha sbagliato in alto, dove nell’ultima prova è stato il migliore, e invece Florian ha fatto quella sbavatura all’ingresso del finale, perdendo velocità e si è giocato la medaglia. Dicembre abbiamo faticato, gennaio abbiamo fatto podio su tutte le piste più importanti. Il gruppo sta crescendo, l’anno scorso c’era solo Paris tra i primi cinque, ora ne abbiamo anche altri e ci sono ancora atleti che possono crescere.

Io mi aspetto solo di continuare a lavorare, abbiamo fatto dei cambiamenti. Se si analizza la stagione si può vedere un cambio di marcia. Il podio è solo per tre persone, ma lavoriamo per giocarci tutto. Questa pista Casse non l’ha digerita, ed è stato anche condizionato dalla botta di Cortina, arrivando qui con meno fiducia, ma purtroppo fa parte del gioco. Con gli altri bisogna essere pazienti: Franzoni aveva fatto un inizio stagione importante ma purtroppo sarà ai box ancora per 5/6 mesi, e poi abbiamo altri ragazzi, senza fare nomi, che mandano buoni segnali”.