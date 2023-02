O Gran Camiño, abbondanti nevicate: annullata la prima tappa | VIDEO

SportFair

La prima tappa di O Gran Camiño è stata annullata a causa delle abbondanti nevicate. I ciclisti sono scesi dalle bici a 20 km dal traguardo e i giudici hanno deciso di annullare la tappa dopo pochi minuti. Dopo oltre due ore di riunione è arrivata la decisione: i tempi sono stati annullati, mentre i bonus saranno presi in considerazione dalla fase successiva.

Tra i big presente anche Jonas Vingegaard, vincitore dell’ultimo Tour de France. Proprio il danese ha iniziato a mettere subito le cose in chiaro. I fuggitivi di giornata Alexander Konychev, Francesco Gavazzi, Eric Antonio Fagundez, Joey Rosskopf, Sebastian Schönberger, Jose Maria Garcia e Gianni Moscon, sono stati poi raggiunti dal gruppo guidato dalla Jumbo Visma.

A 20 km dalla fine la corsa è stata interrotta dalle condizioni oltre il limite: il gruppo principale è stato fatto fermare dalla neve mentre i tre di testa continuavano per poi fermarsi a discesa conclusa. Nessun atleta ha tagliato il traguardo da vincitore.

“Giornata difficile, no, MOLTO DIFFICILE per tutti. Non è stato possibile concludere la tappa, e domani tutti i corridori partiranno con lo stesso tempo, scontando i bonus ottenuti oggi. Così, nella seconda tappa non ci sarà maglia gialla o bianca. I punti ottenuti oggi per la classifica della regolarità e della montagna, verranno infatti sommati per le rispettive classifiche. Il nostro apprezzamento a ciclisti, motociclisti, vigili urbani, tifosi, personale di montaggio, telecamere e volontari per uno sforzo titanico oggi”, si legge nel comunicato ufficiale.