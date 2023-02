New Era e Red Bull insieme: presentata la nuova collezone di cappellini

SportFair

In vista dell’arrivo della primavera New Era, marchio leader mondiale di headwear sportivo e lifestyle, presenta la sua collezione di cappellini di debutto realizzata in collaborazione con la scuderia di Formula 1 Oracle Red Bull Racing.

La nuova collezione comprende cappellini per la stagione 2023 per il team cinque volte vincitore del campionato costruttori e per i piloti Sergio Perez e Max Verstappen, due volte campione del mondo. La collezione offre diversi modelli classici di cappellini, tra cui l’iconico 59FIFTY su misura, il 9FORTY e il 9FIFTY con chiusura a scatto sul retro, trucker, berretti in maglia e cappelli da pescatore, nelle misure per adulto e bambino.

Lo collezione di debutto sarà disponibile nei classici colori della livrea di Oracle Red Bull Racing, blu, rosso e giallo, inoltre comprenderà altri articoli realizzati in una gamma di colori stagionali per il consumatore lifestyle. Sul frontino è applicato il logo ufficiale di Oracle Red Bull Racing e a sinistra il logo a bandiera di New Era. Tutti i modelli sono realizzati in poliestere leggero e resistente.

Sarà inoltre disponibile una collezione ufficiale per il team e i piloti composta da 9FORTY, berretti in maglia e 9FIFTY con ricami relativi agli sponsor della squadra, oltre a cappellini con i loghi degli sponsor di Sergio Perez e Max Verstappen, le bandiere nazionali ricamate sul lato sinistro posteriore e i rispettivi numeri di gara. Il team e i piloti indosseranno in pista i cappellini della collezione per tutta la stagione.

La nuova collezione sarà disponibile sui negozi online di New Era e Oracle Red Bull Racing e nei punti vendita a partire dal 10 febbraio, inoltre è previsto il lancio di altri modelli all’inizio della stagione 2023 di Formula 1.