Nba, il ‘capriccio’ di Irving: l’ultimatum ai Nets e l’indizio di mercato

SportFair

Kyrie Irving non è mai banale, dentro e fuori dal campo. L’ultima decisione del giocatore dei Brooklyn Nets è stata veramente sorprendente e il riferimento è al suo futuro. Il 30enne non è soddisfatto dell’offerta di rinnovo e ha fatto sapere di voler lasciare la squadra prima della deadline del prossimo 9 febbraio, altrimenti cambierà franchigia in estate, lasciando i Nets senza nulla in mano.

La situazione è diventata difficilissima da gestire e ha scatenato tante reazioni, anche da Lebron James, ex compagno: ha twittato due emoji, una corona e degli occhi. Il futuro di Irving potrebbe essere proprio ai Lakers. La squadra è in netta ripresa dopo un inizio di stagione pessimo, il gruppo ha ritrovato fiducia ma non è poi così competitivo sotto l’aspetto tecnico. I Lakers si sono mossi per completare il roster con altri due tasselli e il primo dovrebbe essere proprio Irving. L’ex Boston e Cleveland è reduce da un mese di gennaio eccezionale, chiuso con 29.5 punti di media.