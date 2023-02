La ragazza del tatuaggio ‘calcistico’ sul seno si confessa tra follie, fidanzato e popolarità

SportFair

Nei giorni scorsi è diventato virale il video di Tancredi Palmeri che durante una diretta televisiva parlando di mercato ha incontrato una coppia curiosa, con la ragazza, Natasha, che non ha esitato a mostrare il suo tatuaggio sul petto.

Si tratta di una tifosa degli Hearts, che durante una vacanza, dopo aver bevuto un po’ troppo, si è tatuata il risultato della sfida con la squadra rivale Hibs nella finale di Coppa di Scozia del 2012, vinta per 5-1.

Il racconto di Natasha

Natasha Lodge, questo il nome della ragazza, ha raccontato in un’intervista allo Scottish Sun la sua passione per gli Hearts of Midlothian, il folle gesto del tatuaggio, svelando anche la passione del suo fidanzato e commentando quanto accaduto in diretta tv col giornalista Palmeri.

“Sembra che le uniche persone infastidite siano i fan di Hibs su Facebook. Ci sono stati migliaia di commenti. Ma sicuramente molto più divertenti che cattivi, lo ottieni ovunque però. Non me ne preoccupo, trovo solo pazzesco come puoi fare una piccola cosa per strada e non avere idea di quante persone la vedranno“, ha raccontato.

Situazione imbarazzante per il suo partner, tifoso di Hibs: “lui è arrivato dopo del tatuaggio. Ci ridiamo su e lì è facile coprirlo. Voglio dire, non mi dà molto fastidio, ma mi sembra solo che mi diverta a mostrarlo alla gente dopo aver bevuto qualcosa. È un fan degli Hibs ma non gli dà fastidio“, ha concluso.