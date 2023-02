Laureus Sports Awards, Nadal ‘promuove’ Messi: la risposta della Pulce

SportFair

Pochi giorni fa sono state rese note le nomination dei Laureus Sports Awards. Per l’Italia spicca il nome di Pecco Bagnaia, ma è la reazione di Rafa Nadal, con conseguente risposta di Leo Messi, che ha lasciato tutti di stucco.

“Dai Leo Messi, quest’anno te lo meriti“, questa è la frase che il tennista maiorchino ha condiviso nelle sue storie quando lunedì è uscita la lista dei candidati per i premi Laureus di quest’anno. Ha assicurato che è stato un onore essere nominato di nuovo, ma ritiene che Leo Messi meriti il ​​premio per il suo ruolo importante nella vittoria dell’Argentina ai Mondiali del 2022 in Qatar. Gli altri candidati per il premio di atleta uomo dell’anno sono Kylian Mbappé, Max Verstappen, Duplantis e Stephen Curry.

La risposta di Messi

Non è tardata ad arrivare la risposta di Leo Messi: “che un atleta così bravo mi abbia messo addosso questo mi lascia senza parole… Grazie mille Rafa Nadal, anche tu meriti tutto per come gareggi ogni volta che scendi in campo. Sei un vincitore, abbiamo ancora molta concorrenza lì, eh? Meritano tutti i Laureus quest’anno, la verità“, ha scritto l’argentino sui social ringraziando Nadal. .