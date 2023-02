Musetti, brutto ko contro Varillas ai quarti del torneo di Buenos Aires

SportFair

Da una parte la grande soddisfazione per il rendimento di Jannik Sinner a Rotterdam, dall’altra la delusione per la sconfitta di Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Buenos Aires. Il match contro Juan Pablo Varillas si è concluso con un risultato a sorpresa.

Il peruviano si è dimostrato in ottima forma, discorso opposto per l’italiano. La gara si è conclusa con un doppio 6-4 a favore di Juan Pablo Varillas, in particolar modo i break sono stati piazzati nella fase importante della gara. Nel primo set Musetti non riesce a mantenere il servizio sul 3-2, nel secondo set sono addirittura 5 i break e 3 sono a favore del peruviano. Si conclude così la deludente esperienza di Musetti in Argentina.