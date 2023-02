MotoGP, al via i test di Sepang! Espargaro sincero: “mi aspettavo di più”

SportFair

Lo spettacolo della MotoGP è finalmente iniziato! Si tratta ancora di un piccolo assaggio in attesa del Motomondiale che avrà il via tra un mese. I piloti della categoria regina sono in pista a Sepang per i primi test dell’anno.

Sensazioni contrastanti per Aleix Espargaro, che nel 2022 ha lottato per il titolo Mondiale su un’Aprilia sorprendente. Il pilota spagnolo ha parlato del suo allenamento invernale, cambiato rispetto al solito, per poi focalizzarsi sulle novità della sua moto.

Le sensazioni di Aleix Espargaro

“Quest’anno ho cambiato un po’ il mio allenamento, mi sono dimenticato della bicicletta“, ha dichiarato lo spagnolo che a Sepang ha effettuato qualche giro sull’Aprilia 2022 prima di provare la nuova moto.

“Con la moto 2022 ho fatto solo tre giri e poi basta. Poi ho potuto provare la moto nuova, sulla quale hanno cambiato parecchie cose. La moto nuova non è una rivoluzione, ma un miglioramento. Hanno cambiato l’aerodinamica ed il raffreddamento, e il motore è più potente. Direi che mi aspettavo un cambiamento leggermente maggiore, ma è ancora presto“, ha aggiunto Espargaro.

“Ho una moto completamente nuova. Per quanto riguarda il motore, abbiamo un miglioramento, ma mi è stato detto che in gara guadagnerò un po’ più di potenza. Mi aspettavo qualcosa in più“, ha concluso.