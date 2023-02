MotoGP, Sepang Test: Jorge Martin guida sotto la pioggia

SportFair

A Sepang è andata in scena una nuova giornata di prove: i piloti della MotoGP hanno girato nuovamente in pista per il secondo giorno di test.

Il più veloce a fine giornata è stato Jorge Martin, in un secondo giorno condizionato dalla pioggia. Al mattino la pista è stata bagnata e la pioggia ha causato ancor più danni nel pomeriggio, riducendo il tempo sull’asfalto asciutto.

Le squadre, dunque, hanno provato di meno rispetto alla giornata inaugurale. Jorge Martin, su Ducati, si è lasciato alle spalle Oliveira e Pol Espargaro, migliorato rispetto a ieri.

Quartararo, Bagnaia, Raúl Fernández, Marini, Rins, Bastianini e Binder lo hanno seguito per chiudere la top ten. Più indietro hanno concluso 13° Márquez, 16° Mir, 17° Álex Márquez, 18° Maverick, 20° Aleix e 23° Augusto Fernández.

Un dettaglio tecnico che accende il sorriso di Quartararo è che la sua Yamaha oggi sul rettilineo di Sepang ha guadagnato un altro chilometro orario rispetto al suo motore dello scorso anno.

Domani i piloti torneranno in pista per la giornata conclusiva di questi test invernali.