MotoGP, test di Sepang: Ducati in grande spolvero, Yamaha in crisi

E’ sempre più alta l’attesa in vista della nuova stagione di MotoGP, il pilota italiano Pecco Bagnaia avrà il compito di confermarsi dopo essersi laureato campione del Mondo. Sono andati in scena i test a Sepang, in Malesia e sono emerse nuove importanti indicazioni dalla terza giornata.

La Ducati si è confermata in grande spolvero, sono infatti sette le moto con questo marchio nelle prime 10 posizioni. Il più veloce è stato Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi si è dimostrato in forma e ha realizzato il giro più veloce con 1:57.889, non molto lontano dal record assoluto firmato da Jorge Martin a 1:57.889.

Alle sue spalle il campione del mondo Bagnaia a 0.080 davanti all’Aprilia dello spagnolo Maverick Viñales (+0.147), alla Ducati Factory di Enea Bastianini (+0.260) e a Jorge Martin (+0.315). A completare la top-10 l’Aprilia di Aleix Espargaró (+0.418), Fabio Di Giannantonio a 0.455, Marco Bezzecchi a 0.474, lo spagnolo Alex Marquez a 0.496 e Marc sulla Honda (+0.777). In grave crisi le Yamaha di Fabio Quartararo e di Franco Morbidelli, nelle retrovie.