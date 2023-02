Motorsport a lutto: morto a 17 anni Federico Gutierrez

SportFair

Tragedia nel mondo del motorsport: è morto a 17 anni un giovanissimo pilota NASCA ropo un incidente stradale. Federico Gutierrez e suo fratello maggiore Max, suo compagno di squadra, sono entrambi rimasti coinvolti in una collisione nella giornata di domenica.

Max, 20 anni, è stato trasportato in aereo all’ospedale di Città del Messico, ma suo fratello minore ha tragicamente perso la vita. L‘adolescente Federico, soprannominato “Fico”, è stato dichiarato morto sul posto.



Max è stato ricoverato in ospedale con ferite ma non si ritiene che siano in pericolo di vita.

La nota del team

Federico è stato una star della Mexican Truck Series ed è stato nominato Rookie of the Year 2022 della Nascar Mexico Challenge Series. Il team di Max’s Truck Series AM Racing ha rilasciato una nota per la perdita del giovane pilota.



“AM Racing porge le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Gutierrez per la perdita del figlio Federico. Fico era un membro della famiglia AM Racing, spesso unendosi a suo fratello Max a bordo pista la scorsa stagione e conserveremo per sempre quei ricordi. I nostri pensieri e le nostre preghiere non sono solo con la famiglia, ma anche con Max durante il suo processo di recupero e lutto”.

La nota della Nascar

“Siamo devastati dalla perdita del nostro amico e pilota Federico Gutierrez Hoppe. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia Gutiérrez in questo momento difficile“, si legge in una nota della NASCAR.