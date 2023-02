Mondiali sci, Brignone 3ª dopo la prima manche di gigante

SportFair

Mikaela Shiffrin è al comando al termine della prima manche del gigante dei Mondiali di Meribel con il tempo di 1’02″54. L’americana vanta però solo 12 centesimi di vantaggio su Tessa Worley, beniamina di casa, e 31 su una generosissima Federica Brignone, che dopo qualche giorno di malessere, è tornata in pista mettendoci tutta se stessa. Al quarto posto l’elvetica Lara Gut-Behrami, staccata di 64 centesimi dalla Shiffrin e seguita dalla sempre pericolosa Ragnhild Mowinckel a 71 centesimi dalla leader.

Marta Bassino era in linea per un piazzamento fra le prime ma ha commesso un errore a metà del tracciato, perdendo velocità e terminando al 13/o posto con 1″46 di ritardo. Ventesimo posto per Asja Zenere a 2″15, mentre è fuori dalle top trenta Beatrice Sola con 3″75 di svantaggio.

La seconda manche prenderà il via alle 13.30 con diretta su Rai Sport ed Eurosport.

“Sono contenta – ha detto Federica Brignone -, non sono stata bene nei giorni passati ed ero un po’ preoccupata. Questa mattina ho fatto un giro di riscaldamento e mi sono sentita meglio, così mi sono buttata in pista cercando di fare del mio meglio. Sono riuscita a canalizzare tutta l’energia in questa manche. Spero che diventi ancora un po’ più caldo e la neve mi piaccia ancora di più e me la potrò giocare”.

“Siamo tutte a centesimi, tutte molto vicine – ha detto Asja Zenere -. Mi sono sentita bene e penso che si possa ancora migliorare. Non so quanto la pista possa sgranare nella seconda manche ma vedendo il parallelo di ieri si è capito che il fondo è buono”.

“Ho fatto un grave errore nella parte centrale – ha detto Marta Bassino – e da quel momento ho capito che ero fuori dai giochi. Sono molto arrabbiata per questo, ma il nostro sport è fatto così: non si può sbagliare. Io l’ho fatto ed è un peccato”.

“E’ la mia prima gara a questo livello – ha detto Beatrice Sola -, ho fatto un po’ troppi errori ma c’è ancora una seconda manche dove si può cercare di far bene”.