Al via i Mondiali di sci, si parte con le donne: il programma del 6 febbraio

E’ tutto pronto a Meribel per i Mondiali di sci alpino. La rassegna iridata si svolgerà dal 6 al 19 febbraio e regalerà di certo puro spettacolo. Occhi puntati sulle italiane, che vorranno ben figurare in pista e che arrivano a Meribel con sensazioni positive.

La 47ª edizione dei Mondiali di sci alpino partirà domani, con la combinata femminile, gara che si disputa solo nelle grandi competizioni e che è stata cancellata dal programma di Coppa del Mondo.

Le azzurre potranno essere protagoniste con una manche di Super G e una di slalom speciale, nella quale partirà per prima la più veloce della prima manche in modo tale da sfruttare una pista meno rovinata.

Per l’Italia saranno in gara Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e anche Sofia Goggia, che userà questa prima prova come allenamento in vista delle altre gare.

Il programma del 6 febbraio 2023 a Meribel

Pista Roc de Fer – Meribel

Ore 11:00 – Combinata femminile (Super G)

Ore 14:30 – Combinata femminile (slalom)

Sarà possibile seguire le gare dei Mondiali di sci in diretta su Eurosport e sui canali Rai.

Le parole delle azzurre

Marta Bassino: “la pista è molto bella, con dossi e un terreno che muove, non sarà un supergigante banale. L’anno socrso qui ho vinto in gigante, da metà in giù è la stessa pista del gigante dell’anno scorso. La combinata è una gara particolare, in Coppa del mondo non la disputiamo da parecchio tempo. Il calendario rimane ristretto e non mi consente di allenarmmi in slalom con i tempi che servirebbero, però sono qui a giocarela e divertirmi, pronta a giocate le mie carte”.

Elena Curtoni: “è un pendio fantastico e tutto al sole, il tracciato è molto interessante. La stagione finora è andata molto bene, ma sappiamo che un Mondiale ha un’importanza particolare. Dovrò fare un ottimo supergigante e contenere i danni, a Coetina due anni fa sfiorai il podio e quel quarto posto aspetta ancora di essere sportivamente vendicato”.

Federica Brignone: “è una disciplina molto difficile, occorre essere competitiva in due specialità e si tratta di una gara che richiede molta concentrazione lungo tutta la giornata. Mi presento ai Mondiali dopo un gennaio positivo, in buona condizione e con tanta voglia di essere performante in tante gare. Affrontiamo una giornata alla volta, questa combinata è già un’opportunità, anche se la concorrenza per il podio è abbastanza nutrita”.

Sofia Goggia: “sto bene, è stato un gennaio abbastanza travagliato, sono stata un po’ al caldo per cercare, cerchiamo di mettere pressone sullo sci esterno, e tirare le curve bene. E’ tanto che non prendo parte ad una combinata, ci prendo parte per preparare al meglio il supergigante di mercoledì, non faccio slalom da Ushuaia e con il problema che ho avuto alla mano in dicembre non è il caso di prendere altri colpi. Abbiamo fatto tre giri, pista molto varia e tanti dossi, non di semplice interpretazione, è un gran bel tracciato”.