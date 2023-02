Milan, spopola #PioliOut: il rischio esonero e il sostituto

SportFair

La sconfitta nel derby potrebbe risultare fatale per l’allenatore Stefano Pioli. Un’altra brutta sconfitta per il Milan e una prestazione deludente nella sfida contro l’Inter, i rossoneri hanno confermato le difficoltà dentro e fuori dal campo. Spopola l’hashtag PioliOut e l’allenatore è sempre più a rischio esonero.

Il derby di Milano potrebbe costare la panchina al tecnico ex Fiorentina, reduce dal miracolo scudetto della scorsa stagione e da una prima parte di stagione molto positiva. Poi il crollo, inaspettato, dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Si sono registrate partite pessime, dalla Coppa Italia contro il Torino, dalla Supercoppa contro l’Inter al crollo in campionato. In particolar modo sono stati preoccupanti i ko contro Lazio e Sassuolo.

Il derby ha confermato i problemi in campo e nello spogliatoio. Si è registrata comunque una reazione dal punto di vista dell’impegno, il derby è sempre una partita di grandi motivazioni. Il Milan ha giocato prevalentemente in fase difensiva, staturando le sue caratteristiche. Pioli è in grossa confusione e la conferma è arrivata dalla panchina di Leao.

Nel derby sono stati schierati dal primo minuto Origi e Messias, le risposte non sono state all’altezza. Le scelte di formazione confermano, in parte, i problemi nello spogliatoio rossonero.

La posizione di Pioli

Stefano Pioli sembra avere le ore contate, l’esonero sembra la soluzione più probabile. Solo l’immediata partita di Champions League contro il Tottenham potrebbe salvare il tecnico dall’esonero già nelle prossime ore. L’ex Fiorentina è ormai appeso ad un filo, l’esonero potrebbe arrivare subito e dopo la sfida contro gli Spurs. Il Milan valuta Abate come traghettatore, per la prossima stagione circolano i nomi di De Zerbi del Brighton o Carlo Ancelotti in caso di divorzio dal Real Madrid.