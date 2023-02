Milan, movimento in panchina: l’ipotesi concreta del grande ritorno

SportFair

Il Milan è sempre più in crisi e la posizione dell’allenatore Stefano Pioli è sempre a rischio. La sconfitta nel derby contro l’Inter potrebbe portare pesanti conseguenze in casa rossonera, sono in corso valutazioni sulla posizione dell’ex Fiorentina e la situazione potrebbe esplodere dopo la partita di Champions League contro il Tottenham.

La squadra non sembra più seguire l’allenatore. Il rendimento è crollato dopo il pareggio contro la Roma, a questo punto non sono da escludere momenti di nervosismo dopo i due gol subiti da palla ferma nei minuti finali.

La posizione di Pioli

Le ultime prestazioni non sono state all’altezza, l’aspetto che fa più riflettere riguarda i gravi errori e l’atteggiamento dei calciatori più forti della squadra. Leao (il giocatore più importante della Serie A, in bella compagnia di Osimhen), non gioca più titolare, altri calciatori come Theo Hernandez, Kalulu, Tomori e Tonali sono lontani parenti.

Il Milan è stato già eliminato dalla Coppa Italia, in campionato è crollato al sesto posto, fuori dalla Champions League e lontano addirittura 18 punti dalla vetta della classifica occupata dal Napoli. Tutto è nato dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino, poi la pessima prestazione in Supercoppa contro l’Inter e le brutte figure in Serie A contro Sassuolo e Lazio. Infine la sconfitta nel derby, una partita che lascia sempre conseguenze.

In casa Milan sono in corso valutazioni, solo l’immediata partita di Champions League contro il Tottenham potrebbe salvare Pioli dall’esonero, un nuovo capitombolo contro gli Spurs avrebbe conseguenze drammatiche.

Anche Ancelotti in crisi

Non è un periodo migliore per Carlo Ancelotti, in grado di vincere Liga e Champions League sulla panchina del Real Madrid. E’ reduce dalla sconfitta contro il Maiorca e il ko ha fatto infuriare i tifosi, sui social si sono registrate le prime critiche nei confronti del tecnico. Il Barcellona è scappato a +8 in Liga e Carletto dovrà giocarsi tutto nel doppio incontro di Champions League contro il Liverpool.

Il divorzio al termine della stagione tra Ancelotti e il Real Madrid è un’ipotesi sempre più concreta e le voci sul ritorno al Milan iniziano ad infiammare i tifosi. Ancelotti non ha mai nascosto il desiderio di tornare sulla panchina dei rossoneri, a giugno il sogno potrebbe diventare realtà.