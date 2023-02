Messi vince il “Best” FIFA: la reazione di Suzy Cortez è… esagerata | FOTO

SportFair

Leo Messi ha conquistato ieri un altro prestigioso trofeo. Al calciatore argentino è stato assegnato il premio “Best” FIFA, venendo consacrato dunque miglior giocatore dle mondo per il 2022, grazie soprattutto alla strepitosa vittoria ai Mondiali di calcio del Qatar con la sua Argentina.

Si tratta del 7° trofeo Best di Messi, considerando gli ‘antenati’ di questo premio FIFA. Un’assegnazione che ha fatto impazzire tutti i fan della Pulce, in particolar modo l’ex Miss Bum Bum brasiliana Suzy Cortez.

Suzy non ha mai nascosto il suo amore per Messi, che ha tatuato sulla pelle in vari punti del suo corpo e anche ai Mondiali di calcio del Qatar ha sempre condiviso sui social foto e video di supporto alla Pulce all’Argentina.

La reazione di Suzy Cortez al premio Best FIFA

Suzy Cortez ha seguito in diretta tv le premiazioni Best FIFA, condividendo nelle sue Storie Instagram foto e video. Con addosso la maglietta del PSG di Messi, la brasiliana ha mostrato i suoi muscoli e le sue curve in pose sexy e bollenti.

Suzy Cortez ha poi pubblicato anche dei post Instagram, con carrellate di foto in pose hot, con un palloncino a forma di 8, per celebrare l’ottava vittoria di Messi al Best FIFA, anche se sembra esserci stata un po’ di confusione nell’Albo d’Oro condiviso dalla modella, secondo la quale l’argentino avrebbe vinto il premio anche nel 2021, anno in cui a riceverlo è stato invece Lewandowski.