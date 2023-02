La Mercedes torna alla livrea nera: presentata la nuova W14

SportFair

Una nuova stagione, nuove sfide e una nuova macchina. Oggi, il team Mercedes-AMG PETRONAS F1 ha svelato la nuova W14 E Performance, la vettura che Hamilton e Russell guideranno in pista nella stagione 2023 di Formula 1.

Forgiato negli apprendimenti di un difficile 2022, il W14 colpisce per il suo aspetto. Il concetto alla base del W13 è stato mantenuto e lo sviluppo si è concentrato sulle aree di prestazioni principali. Ciò ha portato a un’auto che conserva il DNA distintivo del suo predecessore e introduce una combinazione di cambiamenti notevoli che sono visibili a prima vista e altri sotto la superficie.

L’aspetto accattivante dell’auto non si limita neanche all’architettura. L’iconica livrea nera del 2020 e del 2021 è stata perfezionata nell’ambito di un importante progetto di riduzione del peso complessivo.

Alla guida della W14 ci saranno Lewis Hamilton e George Russell, al via della loro seconda stagione insieme, supportati da Mick Schumacher nel suo ruolo di terzo pilota.

Il commento di Toto Wolff

“Le nostre speranze e aspettative sono sempre quelle di poter lottare per un Mondiale. Tuttavia, i nostri concorrenti sono stati molto forti lo scorso anno e stiamo cercando di recuperare il ritardo. Correre davanti richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione. Affrontiamo ogni sfida, mettiamo la squadra al primo posto e non lasceremo nulla di intentato nell’inseguimento per ogni millisecondo. Quest’anno, faremo di tutto per tornare davanti“, ha dichiarato il team principal e CEO Mercedes.

“L’intera organizzazione ha spinto al massimo l’anno scorso. Quando ci siamo resi conto che l’auto non era dove volevamo che fosse, abbiamo mobilitato tutte le nostre riserve. Che non si è mai fermato per tutta la stagione. Ora ci stiamo preparando per iniziare la prossima stagione. Vedo così tanto impegno, motivazione ed energia nell’organizzazione per lanciare un’auto che alla fine sarà abbastanza competitiva da lottare nelle prime posizioni della griglia”, ha concluso.

Quell’energia è qualcosa che ispira sia Lewis che George. “Faccio parte di questa squadra da oltre un decennio e gli sforzi di tutti non finiscono mai di stupirmi“, ha commentato Lewis. “Trovo stimolante il modo in cui ogni persona si avvicina diligentemente e con passione al proprio lavoro.”

George ha aggiunto: “Sono rimasto incredibilmente impressionato da come il Team ha sviluppato la macchina durante la scorsa stagione. Abbiamo accumulato slancio per tutto il 2022 e siamo entusiasti di vedere come è progredito durante l’inverno.

E i loro pensieri iniziali sul W14? George ha continuato: “Esteticamente sembra fantastico! È audace, aggressivo e si distingue.” Lewis ha aggiunto: “vedere l’evoluzione dell’auto e le modifiche apportate è affascinante. Abbiamo ridisegnato, ottimizzato e innovato così tante parti dell’auto e questo è impressionante. E adoro la nuova livrea! Dice, ‘facciamo sul serio’.”

La scorsa stagione ha portato la prima pole position di George e la vittoria del Gran Premio. Sta guardando ulteriori successi quest’anno e non vede l’ora di andare.

“È stato un lungo inverno e c’è molta attesa per vedere se la W14 sarà all’altezza delle nostre aspettative. Sono entusiasta e, anche se si parla molto a questo punto della stagione, ora dobbiamo vedere come ci comportiamo quando la macchina scende in pista”.

Per Lewis, la motivazione interiore brucia luminosa mentre cerca di tornare dalla prima stagione senza vittorie della sua carriera. “Sono entusiasta di tornare a correre. Mi sento calmo, energico e la mia concentrazione è più nitida. Sono pronto a fare ciò che è necessario per vincere”.