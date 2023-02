ATP 500 Dubai, Sonego ok al debutto: Huesler ko in due set

SportFair

Esordio positivo per Lorenzo Sonego al torneo ATP di Dubai. Il tennista italiano, il cui 2023 non è iniziato in maniera brillante, con due recenti eliminazioni al debutto, a Rotterdam e Doha, ha superato il primo turno del torneo in corso sul cemento degli Emirati Arabi, battendo lo svizzero Huesler.

Il match è terminato col punteggio di 7-5, 6-3 in un’ora e 28 minuti di gioco. Sonego stacca dunque il pass per gli ottavi di finale, nei quali farà i conti col vincitore della sfida tra Cressy e Auger Aliassime.