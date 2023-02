Lite tra Chiesa e Allegri dopo la sostituzione in Juventus-Fiorentina

SportFair

La 22ª giornata di Serie A regala una vittoria alla Juventus, che porta a casa tre preziosi punti dalla sfida allo Stadium contro la Fiorentina. I bianconeri si avvicinano così al settimo posto in classifica e Allegri arriva preparato all’esordio in Europa League dopo aver sperimentato il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa.

Proprio con quest’ultimo sembrano esserci stati dei problemi: all’83’ Allegri ha deciso di sostituirlo per far entrare in campo Paredes. Una mossa che non è piaciuta all’ex viola.

Il battibecco tra Chiesa e Allegri

Chiesa non avrebbe apprezzato la scelta del coach Allegri e ha scosso la testa affermando un bel “no”. Dopo il tecnico bianconero avrebbe rimproverato duramente il giocatore una volta raggiunta la panchina.