Juve-Fiorentina, Allegri non ci sta! E’ lite con i tifosi | VIDEO

Max Allegri non ci sta! Al termine della sfida tra Juventus e Fiorentina, giocatasi oggi pomeriggio allo Stadium, il tecnico bianconero ha deciso di affrontare il pubblico di casa, colpevole di aver fischiato Kean e De Sciglio.

Serata di liti dunque per Allegri, che prima aveva avuto anche un battibecco con Chiesa, che non aveva approvato la decisione del tecnico di sostituirlo.

La lite con i tifosi

“Cosa c’è?!”, “stai zitto”, “vai te ad allenare”, “vieni qua”, sono queste le frasi di Allegri rivolte ai tifosi, colpevoli di fischiare Kean e De Sciglio.

“Mi dispiace perché in questo momento in cui la maggior parte del pubblico aiuta la squadra poi c’è qualcuno che decide che qualcuno è bravo o scarso, a prescindere certi giocatori entrano e vengono fischiati. Succede con Kean, De Sciglio, a volte a Paredes: sono giocatori della Juventus. Invece c’è chi viene allo stadio per fischiarli: credo che sia poco rispettoso per ragazzi che in un momento non facile stanno facendo buone cose“, ha dichiarato Allegri ai microfoni Dazn dopo la partita.