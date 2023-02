Marta Bassino campionessa del Mondo! L’Italia brilla ai Mondiali di sci

SportFair

I Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel continuano col sorriso per l’Italia. Le donne dello sci italiano continuano a brillare sulla neve francese e l’Italia porta a casa un’altra spettacolare medaglia d’oro.

Dopo la vittoria di Federica Brignone nella combinata alpina femminile, è Marta Bassino a far risuonare le note dell’Inno di Mameli. L’azzurra si è aggiudicata oggi il SuperG femminile dei Mondiali di sci alpino di Courchevel-Meribel, lasciandosi alle spalle Shiffrin e Hetter e Lie, terze a pari merito. Sul finale Robinson ha fatto tremare Bassino e tutti gli italiani con una prestazione quasi impeccabile, ma un errore sul finale l’ha fatta scivolare dietro in classifica, facendo così esultare l’Italia intera per una nuova medaglia d’oro.

Marta Bassino ha fatto la differenza sul tratto finale, chiudendo la sua gara in 1’28″06, e nessuna delle sue avversarie è riuscita a far meglio di lei. Niente da fare per le altre italiane: 8ª Brignone, 11ª Goggia e 15ª Curtoni.

Le prime parole di Marta Bassino

“Sono felicissima per come ho sciato, per tutto, oggi è una giornata perfetta. E’ una giornata incredibile, sono felicissima, ho sciato benissimo, ho messo bene tutti i pezzi insieme in pista, è incredibile, ancora sono senza parole, perchè la mia prima vittoria in SuperG è strana, qui, al Mondiale, qualcosa che ancora devo riuscire a metabolizzare. Ho sciato, ero concentrata solo sulla mia sciata, come faccio tutti i giorni in allenamento. Sono sicura di aver fatto una grande parte finale, è stata una sofferenza poi con tutte le atlete che scendevano ed erano davanti al primo intermedio. Ma sono contenta per questo grande risultato per me e per tutti quelli che lavorano con me, è meraviglioso“, queste le prime parole della nuova campionessa del mondo.