Lena Buhler, la prima pilota donna della F1 Academy

La Formula 1 Academy, il nuovo campionato organizzato per il 2023, del quale vanno definiti ancora molti dettagli, sta prendendo piano piano forma e conosce adesso il suo primo pilota donna.

La F1 Academy si svolgerà su sette eventi, con tre gare per ogni fine settimana. Saranno cinque le squadre, con tre monoposto ciascuna: l’obiettivo principale sarà quello di formare i piloti, con l’intenzione di raggiungere la Formula 3 entro due o tre anni, scommettendo anche su un campionato con una presenza al 100% femminile in uno sport prevalentemente maschile.

La prima a far parte dell’avventura è Lèna Buhler.

Chi è Lena Buhler

La svizzero, che ha iniziato sulle ruote con una BMX, ha quattro anni di esperienza nelle monoposto. A 25 anni entra a far parte del team ART, all’interno della F1 Academy, con l’obiettivo di continuare ad affrontare sfide sempre più motivanti. Ha esordito nel karting nel 2016 e nel 2020 ha partecipato al campionato spagnolo di Formula 4. Lì è riuscito a finire fino a sei volte nella Top 10 e, negli ultimi due anni, ha fatto parte della Alpine Regional Formula . Ora è il momento di fare un altro passo verso il tuo grande sogno.

“È un grande piacere per me scoprire il primo campionato F1 Academy e ancora di più con ART Grand Prix, un team con un track record fantastico. Sarà una grande sfida per me e per il marchio man mano che impareremo di più su questa nuova vettura. Non vedo l’ora di familiarizzare con esso”, ha dichiarato.

“Ho ancora molto da imparare, ma sono disposto a dare il 100% sia mentalmente che fisicamente per onorare la fiducia che ART Grand Prix ha riposto in me, insieme a quella dei miei soci, senza i quali questa avventura non sarebbe possibile”, ha concluso.