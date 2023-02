Lele Adani-Sky, notizia bomba: “licenziato da un allenatore di Serie A”

SportFair

Lele Adani è uno dei migliori commentatori in circolazione, è molto preparato sotto l’aspetto calcistico e riesce sempre a scatenare motivi di grande discussione. In particolar modo sono circolate notizie a sorpresa sulla rottura con Sky. E’ stato un grandissimo protagonista del Mondiale in Qatar, in particolar modo non è passata inosservata la sua passione per Leo Messi.

Lele Adani è diventato il volto della Bobo tv, analizza il calcio a 360° in compagnia di tre amici: Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Le trasmissioni sono sempre più seguite sui social e scatenano motivi di grande discussione.

Il retroscena sulla rottura con Sky

Un argomento sempre molto caldo è quello della rottura tra Lele Adani e Sky Sport. L’ex calciatore non ha mai risparmiato le frecciate e si è infuriato per la decisione.

E’ emerso un retroscena clamoroso sul divorzio con Sky, rivelato da ‘Chi’. “Non tira una buona aria tra l’ex calciatore e opinionista Daniele Adani (con i suoi compagni della Bobo TV, Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola), e i volti del calcio di Sky Sport. I motivi di questa ruggine risalgono alla brusca fine della collaborazione tra la rete sportiva e Adani, che ne era una delle rivelazioni”.

“Secondo i rumors, dietro la fine di questo rapporto, che sembrava solidissimo, ci sarebbe stato lo zampino di un famoso allenatore di Serie A con il quale l’opinionista litigava spesso in diretta. Così, il mister avrebbe dato un ultimatum all’azienda: o me, o Adani”.