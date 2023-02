Leclerc, il racconto da brividi sulla morte del padre

SportFair

La Ferrari ha presentato la vettura per la prossima stagione di Formula 1, la Rossa dovrà lottare per la vittoria del titolo. Si candida ad una stagione da grande protagonista Charles Leclerc, il monegasco si è raccontato anche fuori dalla pista in una biografia, dal titolo Le Prodige.

Un lutto ha cambiato la sua vita: “dopo la morte di Jules, la scomparsa di mio padre che mi aveva sempre seguito è stata un secondo shock. È stata dura. Non c’è nulla in grado di prepararti al momento in cui perdi tuo padre. Sono diventato più maturo perché la sua perdita mi ha fatto diventare più responsabile, crescendo come uomo. Mentalmente sono diventato più forte che mai. Perdere il padre così presto nella vita è qualcosa che ti cambia per sempre”.

Leclerc perse il padre nel 2017, a 54 anni dopo una lunga malattia. “Mio padre era il mio fan numero uno. Ci teneva che fossi forte in ogni gara. Ero sicuro che avrebbe voluto che fossi lì e vincessi per lui, anche se è stato il modo peggiore per prepararsi a un GP”, con riferimento alla gara di Formula 2 dominata da Leclerc, quattro giorni dopo la morte del padre.