LeBron James le si siede accanto: la reazione della giovane fan è virale

E’ diventata virale nelle ultime ore la reazione di una giovanissima fan quando LeBron James le si è seduta accanto durante la partita Lakers-Warriors, alla quale la ragazza stava assistendo.

Un infortunio alla caviglia ha tenuto la stella dei Lakers fuori dal campo da gioco, ma LeBron James si è comunque unito alla sua squadra per supportarla anche fuori dal parquet di gioco.

Quando è arrivato a bordo campo, il miglior realizzatore di tutti i tempi della NBA si è fermato casualmente accanto a una fan di 12 anni. La ragazza sbalordita, Gaia, è rimasta colpita dalla star che si è seduto al suo fianco. La 12enne ha coperto la bocca e sgranato gli occhi incredula.

Anche LeBron James ha condiviso il video della reazione sbalordita di Gaia sulla sua storia su Instagram: “questo è esattamente il motivo per cui amo quello che faccio“, ha scritto. Inoltre, la ragazza di 12 anni ha anche avuto modo di incontrare il giocatore di basket e farsi scattare una foto nel backstage.

Le parole della giovane fan

“Non sono alta come lui, ovviamente, quindi ho potuto vedere solo le sue scarpe“, ha detto Gaia a ESPN , ancora seduta accanto a James in disparte. “Quando ho alzato lo sguardo, vedo Lebron James, e quello che mi passa per la mente è proprio come ‘oh mio dio. Il più grande giocatore di basket di tutti i tempi è seduto accanto a me‘”, ha aggiunto.

Quando le è stato chiesto se avesse parlato con il giocatore, ha detto che le era stato detto di non interagire con i giocatori e non voleva disturbarlo. La dodicenne ha anche rivelato di aver chiesto i biglietti tre mesi prima nella speranza di vedere LeBron James giocare e che quando ha scoperto che la star dei Lakers non avrebbe giocato era triste.

LeBron James y un candidato a “mejor video del año”:pic.twitter.com/UySbPDOuNx — NBA Latam (@NBALatam) February 12, 2023