Le possibili avversarie di Juve, Roma, Lazio e Fiorentina: i sorteggi

L’attesa è finalmente finita, è arrivato il momento dei sorteggi di Europa League e Conference. Le competizioni sono pronte ad entrare nel vivo e le squadre italiane si sono confermate in grande forma. In Europa League spazio a Juventus e Roma, i bianconeri protagonisti del blitz contro il Nantes grazie ad uno strepitoso Di Maria ed i giallorossi in grado di ribaltare il risultato dell’andata contro il Salisburgo.

In Conference League ancora in corsa Lazio e Fiorentina. I biancocelesti sono stati in grado di fermare sullo 0-0 il Cluj, i viola hanno controllato il risultato dell’andata. E’ già fuori il Barcellona, sconfitto dal Manchester United.

Le qualificate in Europa League

Vincitrici della fase a gironi (prima fascia)

Arsenal (ING)

Betis (SPA)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (HUN)

Feyenoord (OLA)

Friburgo (GER)

Real Sociedad (SPA)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (seconda fascia)

Union Berlin (GER)

Manchester United (ING)

Juventus (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Roma (ITA)

Siviglia (SPA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting Lisbona (POR)

Le qualificate in Conference League

Le teste di serie

AZ Alkmaar (OLA)

Djurgarden (SVE)

Basaksehir (TUR)

Nizza (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (SPA)

West Ham (ING)

Le qualificate dagli spareggi

Lazio (ITA)

AEK Larnaca (CYP)

Sheriff (MDA)

Anderlecht (BEL)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech Poznan (POL)

Basilea (SVI)

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS

Arsenal (Inghilterra)

Betis (Spagna)

Fenerbahçe (Turchia)

Ferencvaros (Ungheria)

Feyenoord (Olanda)

Friburgo (Germania)

Real Sociedad (Spagna)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

POSSIBILI AVVERSARIE ROMA

Arsenal (ENG)

Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (HUN)

Feyenoord (NED)

Freiburg (GER)

Real Sociedad (ESP)

Union Saint-Gilloise(BEL)

POSSIBILI AVVERSARIE LAZIO

AZ Alkmaar (OLA

Djurgården (SVE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nizza (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SLO)

Villarreal (SPA)

West Ham (ING)

POSSIBILI AVVERSARIE FIORENTINA

AZ Alkmaar (OLA

Djurgården (SVE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nizza (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SLO)

Villarreal (SPA)

West Ham (ING)