Lautaro Martinez, la risposta pungente ai giornalisti e i problemi dell’Inter

La 24ª giornata di Serie A non sorride all’Inter: i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno ceduto al Bologna nel lunch match di oggi. Una sconfitta deludente, col risultato di 1-0, che ha fatto infuriare tutti i tifosi, che chiedono l’esonero dell’allenatore.

A fine match Lautaro Martinez ha parlato senza peli sulla lingua, con un velo di polemica sul finale con i giornalisti Sky.

Le parole di Lautaro Martinez

“Io sono chiaro, con i compagni e davanti al microfono. Se c’è una cosa da dire, la dico. Il pensiero è che ora così non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo cambiare subito e avere più costanza. In Champions abbiamo disputato un’ottima partita, poi facciamo questa prestazione e non va bene. Adesso dobbiamo abbassare la testa e pedalare e tutti insieme per alzare il livello, perché così non si va da nessuna parte“, ha affermato l’argentino.