Paura per Lance Stroll: incidente in bici, salterà i test in Bahrain

Pessime notizie per l’Aston Martin. Lance Stroll ha subito un piccolo incidente mentre si allenava con la bici in Spagna e l’infortunio lo costringerà a saltare i test pre-campionato in Bahrain.

L’incidente è avvenuto solo quattro giorni prima dell’inizio dell’allenamento a Sakhir (23-25 ​​febbraio), quindi il 24enne canadese non potrà partecipare a nessuno dei tre giorni, come confermato anche dalla squadra.

La brutta notizia ha una conseguenza sui piani di Fernando Alonso : il due volte campione spagnolo sarà incaricato di guidare le tre sessioni.

La nota del team

“Si prevede una rapida guarigione per Lance, che tornerà presto alle sue mansioni di guida. La sua capacità di guidare di nuovo sarà rivista quotidianamente e il team invierà un aggiornamento prima del GP del Bahrain“, ha fatto sapere la squadra.

“Ho avuto uno sfortunato incidente mentre mi allenavo con la bici per prepararmi alla stagione. Voglio tornare in macchina e sono motivato a riprendermi da questo incidente il prima possibile“, ha aggiunto Stroll.

Nel caso in cui Stroll non dovesse recuperare in tempo per l’esordio stagionale le riserve del team sono Vandoorne e Drugovich.