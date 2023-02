La lista UEFA della Roma e la posizione di Zaniolo

SportFair

Gli ultimi giorni sono stati difficili e caotici per Zaniolo. Il mercato ha scombussolato la vita del calciatore, che dopo aver rifiutato il Bournemouth ha ricevuto insulti e minacce, con un tentativo di aggressione anche sotto casa.

I giallorossi sono furiosi col giocatore, che ha pubblicato una lettera aperta tendendo la mano alla società, che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

Sembra che non ci siano i presupposti per ricucire, ma intanto ci sono delle importanti novità.

Il nome di Zaniolo è stato inserito nella lista UEFA della Roma da Mourinho. Il nome del calciatore risulta tra quelli scelti dal tecnico portoghese per le sfide di Europa League, ma questa mossa non definisce un riavvicinamento, nè ufficializza una qualche decisione della Roma non ancora comunicata, ma è esclusivamente una questione formale.

Zaniolo nella lista UEFA

La società, infatti, è ancora arrabbiata con Zaniolo per quanto accaduto negli ultimi giorni di mercato e l’inserimento del suo nome nella lista UEFA è esclusivamente per rispettare il settlement agreement, un accordo secondo il quale la Roma, nel caso in cui Zaniolo non apparisse nella lista UEFA, non potrebbe mettere a bilancio i soldi della futura cessione del giocatore.

Il certificato medico

Il calciatore è rientrato a Trigoria ma rimane indisponibile. Zaniolo ha infatti presentato un certificato medico secondo il quale il giocatore non può allenarsi e necessita di 30 giorni di riposo per il troppo stress emotivo.

Zaniolo è stato oggi a Trigoria per una visita specialistica, che ha confermato quanto scritto nel certificato medico, accordando così al giocatore il periodo di riposo richiesto. Terminato lo stop Zaniolo si sottoporrà ad una nuova visita.