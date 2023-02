La Ferrari non impensierisce Verstappen: “non so quanto sarà competitiva”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 è alle porte: le squadre si stanno preparando al nuovo Mondiale e intanto l’atmosfera si infiamma con le presentazioni delle livree delle nuove monoposto e le dichiarazioni di piloti, team principal e addetti ai lavori.

Max Verstappen, protagonista della presentazione della Red Bull pochi giorni fa a New York, ha di recente parlato dei suoi avversari per il nuovo Mondiale.

Le parole di Max Verstappen

È difficile da dire, ma penso che sarà la Mercedes la nostra rivale principale. Nel finale del 2022 erano cresciuti molto e hanno anche vinto in Brasile, sintomo che il peggio l’hanno messo alle spalle. Non so come si presenteranno al via di questo campionato, non sono all’interno del loro box, ma se hanno capito i problemi della W13 saranno davvero pericolosi”, ha affermato il campione del mondo olandese come riportato da Crash.net.

“La scuderia di Maranello sarà competitiva, ma non so quanto. La Mercedes negli ultimi anni ha dimostrato di essere sempre pronta a lottare per il successo, con un gruppo solido e un pacchetto di qualità. Ad ogni modo io so bene che sono all’interno di un team fenomenale pronto a darmi di nuovo una grande vettura”, ha aggiunto.

“Iniziamo con il dire che se la Mercedes sarà competitiva Lewis Hamilton sarà molto pericoloso. È stato uno dei piloti più forti di sempre e se avrà una macchina di livello, lotterà di nuovo per il titolo. Non sottovaluto nemmeno George Russell o Charles Leclerc, e nemmeno Lando Norris. Sono piloti che, se hanno il mezzo giusto, possono vincere”, ha concluso l’olandese.