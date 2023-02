Kvara e Osimhen lasciano tutti di… Sassuolo: il Napoli vola a +18

SportFair

Il Napoli non sbaglia un colpo e si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto. Il rendimento della squadra di Spalletti è impressionante, la gara della 23esima giornata del campionato di Serie A ha confermato la netta superiorità degli azzurri. I grandi protagonisti sono stati ancora una volta Kvara e Osimhen.

Il Sassuolo non è riuscito a contrastare gli avversari, i neroverdi sono comunque in ripresa e hanno confermato le ultime buone impressioni. Il Napoli vola a 62 punti e si porta momentaneamente a +18 sulla seconda posizione occupata dall’Inter. Si tratta della settima vittoria consecutiva in campionato e Spalletti potrà adesso concentrarsi per la Champions League.

La partita

Dionisi si schiera con Lauriente, Defrel e Bajrami, il Napoli risponde con Politano, Osimhen e Kvara. L’inizio della squadra di Spalletti è devastante, la gara si sblocca dopo 13 minuti con un capolavoro di Kvaratskhelia. La reazione del Sassuolo è immediata, Lauriente sfiora il pareggio ma il pallone si stampa sul palo. Poi la reazione di Osimhen, azione personale e palo anche dell’attaccante del Napoli.

Osimhen è in giornata di grazia e al 33′ realizza un gol impressionante per forza e fiuto per la porta. Al 41′ il gol annullato a Lauriente per il fuorigioco di Defrel, considerato attivo. Nella ripresa Osimhen si divora il tris, poi una girandola di cambi. Finisce 0-2, nel finale gol annullato a Simeone per fuorigioco di Lozano.