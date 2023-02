Lo scontro salvezza è della Juventus: tris alla Salernitana, show di Vlahovic

SportFair

La Juventus torna al successo nel campionato di Serie A e porta a casa tre punti importantissimi per la zona salvezza. I bianconeri sono scesi in campo contro la Salernitana, la gara in trasferta si è conclusa sul netto risultato di 0-3. Importante passo in avanti della squadra di Allegri, considerando anche i rischi della seconda inchiesta sullo scandalo plusvalenze e manovra stipendi.

Sono arrivate tante indicazioni per la Juventus, soprattutto da Dusan Vlahovic: il serbo è tornato in campo con il botto, una doppietta e il tiro sbagliato in occasione del raddoppio bianconero. La squadra di Nicola ha confermato qualche errore di troppo in fase difensiva.

La cronaca

La Juventus si schiera con la coppia formata da Vlahovic e Di Maria, a centrocampo c’è Miretti e sull’esterno De Sciglio. La Salernitana risponde con Candreva, Dia e Piatek. La prima occasione si registra al 25′ e la gara si sblocca: fallo di Nicolussi Caviglia su Miretti, dal dischetto si presenta Vlahovic e sigla il vantaggio. Al 43′ grave infortunio per Miretti, il centrocampista esce in barella.

Passano due minuti e la Juventus raddoppia, tiro sbagliato di Vlahovic e Kostic è più veloce degli avversari. Il secondo tempo si apre subito con il tris ancora di Vlahovic. Anche Di Maria si avvicina alla marcatura personale, il tiro si stampa sulla traversa. La Salernitana non ha la forza di rientrare in partita. Finisce 0-3, Juventus a 26 punti e la Salernitana ferma a 21.