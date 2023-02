Il Monza regala una gioia a Berlusconi: arriva il premio alla squadra | FOTO

SportFair

Il Monza vola e Silvio Berlusconi ha deciso di premiare la squadra dopo l’impresa in trasferta contro la Juventus. L’arrivo in panchina di Raffaele Palladino è stato decisivo, la posizione di classifica è adesso tranquilla e la salvezza ormai vicinissima. Attualmente occupa l’undicesima posizione ed è reduce da una serie di risultati utili consecutivi.

In 20 partite ha conquistato 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. La zona Europa è ancora molto lontana, così come la zona retrocessione. La squadra si prepara per la partita contro la Sampdoria, sfida quasi decisiva per mettere definitivamente in ghiaccio la salvezza.

Il premio di Berlusconi

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato una grandissima gioia al Monza, la vittoria in trasferta contro la Juventus. La gara si è conclusa sul risultato di 0-2 con i gol realizzati da Ciurria e Dany Mota. E’ subito salita alla ribalta una promessa di Silvio Berlusconi, durante la cena di Natale. “Adesso avete le partite contro Inter, Juventus e Milan, se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr…”.

Il Monza è riuscito a vincere contro la Juventus: “mi hanno già chiamato in 100, mi chiedono di mantenere l’impegno…”, il commento di Berlusconi subito dopo il successo contro i bianconeri. Il numero uno del club ha premiato la vittoria con… una cena. “Questo Monza sta facendo un grande lavoro. Abbiamo obiettivi importanti e… chi ci crede, vince! Ho incontrato calciatori, dirigenti e dipendenti del Monza ieri sera a Villa Gernetto”, il messaggio su Twitter.

Immediata si è registrata la reazione dei social: “ma il pullman di signorine?”, “ma l’autobus poi?”, “ma poi presidente, la promessa?”, “il famoso pulmino delle ragazza è arrivato?”, “le promesse vanno mantenute…”, “pullman prenotato?”, “presidente mi offro di guidare il pullman”, “presidente, lei è un uomo di parola…”, “si vede la delusione dei calciatori…”, sono alcuni messaggi pubblicati in risposta.