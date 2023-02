Jole Galli nella storia! E’ la prima italiana a podio in Coppa del mondo nello skicross

SportFair

Jole Galli ha conquistato uno storico terzo posto in Coppa del mondo femminile di skicross a Reiteralm, in Austria. La gara è stata vinta dalla solita straordinaria svedese Sandra Naeslund – nona vittoria di fila in stagione, 21esima delle ultime 22 in Coppa del mondo -, con la padrona di casa Sonja Gigler al secondo posto.

Un risultato eccezionale, se si considera che mai nella storia l’Italia era riuscita a terminare una gara femminile sul podio del massimo circuito. La 27enne carabiniera livignasca è riuscita nell’impresa con una gara di grande coraggio, sin dai quarti di finale, dove aveva battagliato con la francese Baron, sorpassandola solo all’ultimo, proseguendo poi il duello in semifinale, dove entrambe hanno poi staccato il pass per la big final.

Galli ha dovuto però recuperare terreno nell’atto finale della competizione: dopo una partenza lenta, in cui l’azzurra è rimasta attardata dalle prime posizioni, ha tirato fuori tutto il suo coraggio e la sua caparbietà, mettendo in scena una pazzesca rimonta conclusasi solo a poche curve dall’arrivo, in cui il suo furioso pressing ha indotto in errore proprio la transalpina Baron.

Jonas Lenherr ha vinto la gara maschile, in una big final apertissima e risoltasi sul finale in cui l’elvetico ha beffato il britannico Oliver Davies, che aveva condotto sin dal principio. Terzo posto allo statunitense Tyler Wallasch.

L’Italia si è ben comportata anche tra gli uomini, grazie a Federico Tomasoni, abilissimo a guadagnarsi la sua prima small final: il 25enne di Castione della Presolana, con il sesto posto al termine della finalina, ha dunque migliorato il suo miglior risultato in carriera, mostrando un ottima forma in vista degli imminenti Mondiali di Bakuriani, in Georgia.

Buona prestazione anche per Edoardo Zorzi, uscito ai quarti di finale, caparbio negli ottavi a resistere alla spallata dell’elvetico Joos e concluedere davanti allo stesso Tomasoni. Si era fermato agli ottavi Yanick Gunsch.

La Coppa del mondo tornerà il 10-12 marzo a Veysonnaz, in Svizzera, subito dopo i Mondiali di Bakuriani dal 19 febbraio al 5 marzo.