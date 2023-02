Atti sessuali con la donna di un amico in un vicolo: il VIDEO scandalo di Westerman

SportFair

Scene folli arrivano dal mondo del rugby. Un giocatore della Super League è stato immortalato in un video mentre si scatenava in atti sessuali con la signora di un amico per strada.

Stiamo parlando del 33enne Joe Westerman, attaccante dei Castleford Tigers, sorpreso proprio mentre era impegnato con la donna, nuda in un vicolo.

Il giocatore, che ha anche indossato la maglia dell’Inghilterra nei suoi 13 anni di carriera in massima serie, nel video afferma: “posso provare?”, poi si ferma all’improvviso una volta resosi conto di essere ripreso.

La clip di 7 secondi circa è diventata virale ieri sera e sembra esserci anche un video più completo, di cui però non si ha traccia sui social.

La reazione del team e della moglie

Il Castleford, squadra di Westerman, ha preso subito posizione: il giocatore è stato multato e gli è stato ordinato di svolgere un servisio comunitario per educare i giovani sugli effetti dell’alcol.

Nel frattempo, sua moglie Lauren, 33 anni, lo ha cacciato dalla casa di famiglia nella cittadina del West Yorkshire. Lauren, madredi 3 figli, ha spiegato al Sun che il video le era stato inviato prima che venisse pubblicato online. “Sto pensando ai nostri figli in questo momento. Ad essere onesti, niente di tutto questo è ancora arrivato. Sto cercando di elaborare quello che è successo”, ha affermato

Il filmato è stato girato durante il fine settimana, giorni prima dell’inizio della stagione della Super League.

In una dichiarazione ieri sera Westerman ha rilasciato scuse alla famiglia, agli amici, al club e alla lega di rugby. Ha aggiunto: “mi sono reso conto che devo lavorare sul mio processo decisionale in merito all’alcol“, intanto sembra che il team lo abbia anche momentaneamente sospeso.