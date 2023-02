Jacobs, l’ultimo aggiornamento sul problema fisico ai campionati italiani

SportFair

Marcell Jacobs è reduce da due risultati deludenti sui 60 metri al coperto. Mercoledì scorso aveva perso contro il keniano Ferdinand Omanyala al Meeting di Lievin, poi l‘inatteso ko ai campionati italiani Indoor contro il sorprendente Ceccarelli. Il campione olimpico non è sicuramente nella migliore condizione fisica ed è scattato l’allarme anche per un leggero problema fisico accusato nei metri finali della gara.

Una volta tagliato il traguardo si è toccato la gamba, preoccupando in vista degli Europei Indoor in programma a Istanbul dal 2 al 5 marzo. La situazione non dovrebbe essere preoccupante, come confermato proprio dal diretto interessato. “Problemi fisici? No, solo un lieve indurimento all’adduttore della coscia sinistra, ma nulla di che. Non cerco scuse. Piuttosto dovrò analizzare con attenzione quanto accaduto”.