Titanic, Jack si sarebbe potuto salvare! L’ammissione di Cameron: ecco come

Il Titanic è uno dei film più amati di tutti i tempi e il finale è sempre stato discusso dagli appassionati. In tantissimi, infatti, hanno sempre sostenuto che Jack si sarebbe potuto salvare salendo sulla porta con Rose.

Sono numerose le teorie emerse negli anni che provano che il personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio sarebbe potuto sopravvivere e finalmente JAmes Cameron, regista di Titanic, ha espresso il suo parere.

Il commento di James Cameron

In uno speciale programma in collaborazione con National Geographic, James Cameron ha affrontato una serie di test con specialisti, svolti in un ambiente sicuro per evitare spiacevoli sorprese. I test consistevano nel ricreare la famosa scena alla fine di Titanic per approfondire i dettagli scientifici e vedere fino a che punto fosse possibile la sopravvivenza di Jack, che nel film ha sacrificato la sua vita per salvare quella di Rose.

Sebbene Cameron spieghi che nel film Jack pensava qualcosa del tipo “non farò nulla per mettere in pericolo Rose“, il regista ha trovato la chiave del perché sarebbe potuto sopravvivere, e non è altro che la possibilità che Rose gli avrebbe dato il suo giubbotto di salvataggio, cosa che nel film non accade, mentre entrambi sono rimasti a ciascuna estremità della porta, con la metà superiore del corpo a galla. Secondo il regista, in questa situazione sarebbero potuti durare “diverse ore“, e a seconda di quanto tempo ci sarebbe voluto per l’arrivo della scialuppa di salvataggio, entrambi sarebbero potuti concludersi con un lieto fine .