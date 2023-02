Ivana Knoll, l’outfit è spaziale! La croata da capogiro sui social

SportFair

Ivana Knoll è diventata famosa durante i Mondiali di calcio del Qatar per i suoi outfit bollenti indossati allo stadio nonostante le regole rigide delle strutture sportive.

La modella croata, che non ha risparmiato le squadre sconfitte dalla sua Croazia durante la rassegna iridata, ha incantato tutti i suoi fan anche dopo i Mondiali, con foto e video sui social.

Adesso Ivana ha deciso di continuare a brillare e far parlare di sè: per un party notturno a Miami, la modella ha optato per un look spaziale. Ivana Knoll ha optato per un vestitino corto nero, scollato, davvero bollente.