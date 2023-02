Kyrie Irving ai Mavericks con Doncic: tanti rischi, poche certezze

SportFair

Dopo tanti rumors sul suo futuro è arrivata ieri l’ufficialità: Kyrie Irving giocherà, fino a fine stagione, nei Dallas Mavericks con Luka Doncic. Ad annunciare il colpaccio sono stti Shams Charania e Adrian Wojnarowki.

Irving si sposta a Dallas insieme a Markieff Morris in uno scambio in cui i Mavericks mandano Dorian Finney-Smith e Spencer Dinwiddie, insieme ad un primo turno del draft nel 2029 e due secondi nel 2027 e 2029.

Kyrie Irving è una delle personalità controverse nella storia della NBA. Dopo aver lasciato i Cavs, è passato per Boston e Brooklyn prima di trasferirsi in una nuova città, Dallas, dove vestirà la maglia della sua quarta squadra nel campinato più amato e seguito al mondo.

Le sue teorie e scelte furi dal campo lo hanno fatto finire nella bufera, e lo hanno anche tenuto lontano dal parquet di gioco per diverso tempo.

Kyrie arriva in una squadra che ha bisogno di lui, ma che dovrà anche gestire i problemi derivati ​​dal suo comportamento, dal suo carattere irregolare e dal rapporto che avrà con Luka Doncic. I Mavericks hanno bisogno di un altro giocatore che porti punti oltre lo sloveno e possono avere ciò che gli serve con Irving, ma allo stesso tempo devono fare i conti con una personalità difficile da gestire.

Quello dei Mavericks, che per Irving hanno perso due giocatori utili, è un rischio: non è possibile prevedere cosa potrà causare in squadra Irving, che inoltre a fine stagione, in estate, diventerà free agent e potrebbe dunque partire.

Un grosso azzardo, dunque, che solo il tempo ci dirà se è stato azzeccatto o meno.